جعفر:سخط نيابي كبير على أداء حكومة عادل عبد المهدي

جعفر:سخط نيابي كبير على أداء حكومة عادل عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق عن دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاربعاء، عن وجود سخط نيابي كبير على اداء حكومة عادل عبد المهدي، مشيرا الى ان ذلك التوجه سيتحول الى جبهة معارضة ضخمة تهدد وجود الحكومة برمتها.وقال جعفر في تصريح صحفي، ان “كتلا سياسية كبيرة باتت متذمرة من اداء حكومة عادل عبد المهديعلى الصعيد الخدمي والأمني وهي تخطط لإعلان جبهة معارضة لتقويم او تغيير الحكومة جزئيا في حال وجود حاجة لذلك “.واضاف ان “هناك تقارب كبير بين ائتلافي النصر ودولة القانون وتيار الحكمة بشأن تشكيل جبهة معارضة وقد تنضم اليها في الوقت اللاحق تحالف اسامة النجيفي والاتحاد الوطني وحركة تغيير”.وأشار جعفر الى ان “تحالفي سائرون والفتح يخشيان من تداعيات اخفاق الحكومة على الصعيد الامني والسياسي والاقتصادي على جمهورهم وقد يسعيان الى اتخاذ خطوات مماثلة او انهاء دعم عبد المهدي في المرحلة المقبلة”.

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