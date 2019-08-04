جعفر:شركة بتروليوم البريطانية استحوذت على آبار نفط كركوك بالاتفاق مع حكومة كردستان

جعفر:شركة بتروليوم البريطانية استحوذت على آبار نفط كركوك بالاتفاق مع حكومة كردستان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق عن محافظة كركوك جاسم محمد جعفر، الاحد، عن قيام حكومة كردستان للاستعانة بشركة “بريتش بتروليوم” البريطانية للاستحواذ على آبار نفط كركوك دون علم الحكومة الاتحادية ببغداد.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “شركة بريتش بتروليوم البريطانية استحوذت على آبار النفط في منطقة (طق طق) الواقعة بين كردستان ومحافظة كركوك بشكل سري ودون علم شركة سومو النفطية وحكومة بغداد”، لافتا إلى إن “الإقليم جلب عدد من الشركات الأجنبية للاستحواذ على آبار النفط بكركوك بشكل سري”.وأضاف أن “شركة بريتش بتروليوم تعمل في الوقت الحالي بدعم حكومة الإقليم، فضلا عن ارتباطها الإداري باربيل بشكل مباشر”، مبينا أن “حكومة الإقليم تأخذ النفط من تلك الشركات الأجنبية التابعة لها وتهربه إلى خارج البلاد”.وبينت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، أن إقليم كردستان يضم خمسة منافذ حدودية غير رسمية لازالت متسمرة بتهريب النفط إلى تركيا لغاية الآن، فيما كشفت عن تورط حكومة الإقليم بوضع عدادات غير دقيقة لأنابيب النفط.وكانت النائبة السابقة عن حركة التغيير الكردستانية تافكة احمد قد كشفت ، في وقت سابق، عن تورط الحزبين الحاكمين(الاتحاد والديمقراطي) بتهريب 750 ألف برميل من نفط الإقليم يوميا نحو تركيا وأمريكا وروسيا عبر منافذ الإقليم غير الشرعية.

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