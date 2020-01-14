جعفر:عبد المهدي بيدق كردي

جعفر:عبد المهدي بيدق كردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب التركماني السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، امكانية عودة البيشمركة الى كركوك سيما مع مفاوضات تشكيل حكومة جديدة او اعادة تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينا ان عبد المهدي لم يعارض وجود الكرد في كركوك مطلقا.وقال جعفر في تصريح صحفي، ان “اقليم كردستان يسعى لاعادة البيشمركة الى كركوك سيما مع مفاوضات تشكيل حكومة بغداد وسيطرة الكرد عليها”، مبينا أن “القرار الكردي بات أكثر هدوءاً بعد تسنم نيجرفان البارزاني رئاسة الاقليم ومنح المجال السياسية والمفاوضات مجالات واسعة مع بغداد دون تصعيد”.واوضح جعفر، ان “عبد المهدي لا يمانع مطلقا بشأن عود القوات الكردية او الاحزاب الى كركوك سيما مع مفاوضات تشكيل الحكومة ووجود موافقة كردية مبدئية على عودة عادل عبد المهدي الى الحكومة”.وكان القيادي عن المكون التركماني محمد مهدي البياتي أكد في تصريح سابق ، أن البيشمركة ستتم مواجهتها عسكريا في حال توغلت في المناطق المتنازع عليها دون اتفاق سياسي أو أمر من الحكومة الاتحادية. 

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