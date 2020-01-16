جعفر:عبد المهدي خائن وبقاءه خطراً على العراق

جعفر:عبد المهدي خائن وبقاءه خطراً على العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، الأربعاء، عن تحركات كردية لإحياء المادة 140 الخاصة بكركوك لضمها للإقليم بعد ان ماتت بانتهاء المدة المحددة لها، مبينا ان التحركات نتيجة ضعف الحكومة الحالية وخيانة عبد المهدي .وقال جعفر في حديث صحفي، ان “احياء المادة 140 وتثبيتها في الدستور ظلم كبير للتركمان وضياع لهويتهم في حال ثبتت كركوك وضمتها الى إقليم كردستان”.وأضاف ان “الممثلين الكرد في لجنة المادة 140 يحاولون احياء المادة مجددا بعد ان ماتت بشكل نهائي من خلال تفصيل أبواب لها والعمل على تثبيتها دستوريا بقوانين في مجلس النواب”.وأوضح ان “التحرك لا حيائها في الوقت الحالي نتيجة ضعف الحكومة  وخيانة عبد المهدي لأمانة المسؤولية واستغلال الكرد علاقتهم القوية التي تربطهم بالخائن عبد المهدي الذي أصبح بقاءه يشكل خطرا على العراق”، مبينا ان “أي تنازلات تقدم من عرب او تركمان كركوك انتحار وضياع كامل لحقوقهم”.

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