جعفر:عبد المهدي قد يلجأ للإعلام لكشف الضغوط السياسية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر,الثلاثاء, ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يمر بموقف حرج بسب الضغوط السياسية مع قرب طرح كابينته الوزارية, مشيرا الى ان عبد المهدي قد يلجأ إلى الإعلام لكشف الضغوط على حكومته.وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم، إن “الكتل السياسية تحاول إخضاع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لإرادتها عبر تمرير مرشحيها للوزارات”، مبينا أن “عبد المهدي وعد الشعب والمرجعية بعدم الرضوخ لتلك المطالب وبالتالي قد يضطر إلى الاستقالة او الكشف عن حجم الضغوط السياسية ومن هي الكتل من اجل تخفيض حدتها”.وأضاف، أن “الأوضاع قد فلتت من تحت يد عبد المهدي وهي تدار من قبل الكتل السياسية”، مستبعدا “طرح عبد المهدي كابينته الوزارية نهاية الأسبوع الحالي بسبب عدم التوافق مع الكتل السياسية ولإتاحة الفرصة من اجل التفاوض بشان المناصب السيادية”.وكان تحالف الفتح أكد اليوم الثلاثاء، أن عملية التصويت السري سترفع الحرج عن النواب في اختيارهم للكابينة الوزارية وذلك باستبعاد الشخصيات الفاسدة وغير الكفوءة.