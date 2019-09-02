جعفر:عبد المهدي ليس لديه الإمكانية بإقالة أي وزير

جعفر:عبد المهدي ليس لديه الإمكانية بإقالة أي وزير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق جاسم محمد جعفر ، الاثنين، عدم امكانية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقالة اي وزير خلال المرحلة المقبلة، مبينا ان الاقالات المقبلة ستكون عن طريق الاستجوابات.وقال جعفر في تصريح  صحفي، ان “الحديث عن امكانية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم اسماء الوزراء الى اقالة بعض الوزراء مستحيل بسبب الصراع السياسي والتوافقات”.واضاف ان “اقالة الوزراء سيكون عبر الاستجوابات التي ستتخذها الكتل السياسية سواء كانت تسقيطية او من خلال ثبوت التهم على بعض الوزراء”.واوضح جعفر ان “الازمة السياسية ستتعقد في ظل عجز الحكومة على تسمية وزيرا للتربية او حسم ملف الدرجات الخاصة وتزايد الفراغ الحكومي بحالة اقالة بعض الوزراء”.

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