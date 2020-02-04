جعفر:عبد المهدي منح الأكراد (6) مليار دولار خلال سنة واحدة!

جعفر:عبد المهدي منح الأكراد (6) مليار دولار خلال سنة واحدة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، ان الاكراد حصلوا على مايقرب من 6 مليار دولار خلال تسنمهم حقيبة وزارة المالية في عهد عادل عبد المهدي، لافتا الى ان المخاوف تكمن في عودة هذه الوزارة لهم، حيث من الأفضل توليهم حقيبة سيادية أخرى غير المالية ومنح الأخيرة للوسط او للجنوب.وقال جعفر في تصريح صحفي، ان “احدى الوزارات السيادية ستكون من نصيب الاكراد، كما انهم استفادوا كثيرا من وزارة المالية، حيث حصلوا على امتيازات ومبالغ جيدة في حكومة عبد المهدي”.وأضاف ان “الاكراد حصلوا على مبالغ وصلت في سنة واحدة الى اكثر من 6 مليار دولار تحت مسميات كثيرة، إضافة الى انهم اتفقوا على تسليم واردات 250 الف برميل من النفط الى بغداد لكنهم لم ينفذوا هذا الاتفاق، واصبحوا يصدرون 450 الف برميل إضافة الى سرقات تصل لـ 150 الف برميل من النفط”.بين ان “حصول الاكراد على وزارة سيادية متفق عليه، لكن من الأفضل ان يتسلموا غير وزارة المالية كأن تكون الخارجية، في حين تمنح المالية الى أبناء الوسط او الجنوب”. 

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