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جعفر:عبد المهدي منح الأكراد (6) مليار دولار خلال سنة واحدة!
تحالف سائرون يدعو الأحزاب للاجتماع لبحث قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق
ائتلاف النصر:صالح سيصادق على قانون الانتخابات الجديد حال إكمال ملاحقه
نائب:علاوي “تعهد” لوفد نيابي بتشكيل حكومة من المستقلين
المالية النيابية:علاوي سيعيد النظر بموازنة 2020
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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