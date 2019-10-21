جعفر:عبد المهدي وافق على عودة البيشمركة إلى كركوك بشرط موافقة عربها وتركمانها

جعفر:عبد المهدي وافق على عودة البيشمركة إلى كركوك بشرط موافقة عربها وتركمانها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، الاثنين، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رمى الكرة في ملعب التركمان والعرب بشأن عودة البيشمركة الى كركوك، مبينا انه ابلغ الكرد بعدم ممانعته عودة البيشمركة إذا وافق التركمان والعرب.وقال جعفرفي تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء رفض طلبا كرديا بإرجاع البيشمركة الى كركوك الا ان هناك ضغوطات وحوارات سياسية مستمرة من قبل الكرد مع عبد المهدي لأخذ موافقة عودة اليشمركة الى المحافظة”.وأضاف ان “عبد المهدي رمى الكرة في ملعب التركمان والعرب وابلغهم بعدم ممانعته عودتهم في حال وافق التركمان والعرب ووجود توافق سياسي بالمحافظة لعودتهم”، لافتا الى ان “عبد المهدي لديه معرفة بعدم موافقة مكونات كركوك الأخرى على عودة القوات البيشمركة”.وأوضح ان “مهما قدم الكرد من تنازلات من المستحيل موافقة التركمان والعرب على عودة البيشمركة لكركوك”.

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