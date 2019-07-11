جعفر:علاقة “غريبة”بين عبد المهدي والعائلة البارزانية!

جعفر:علاقة “غريبة”بين عبد المهدي والعائلة البارزانية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر المكون التركماني، الخميس، علاقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “الوطيدة” بالقوى الكردية أمر مقلق وقد يذهب بضياع مصير محافظة كركوك، فيما بين أن عبد المهدي يغض النظر عن المؤامرة الكردية الأمريكية لإعادة البيشمركة الى المحافظة.وقال النائب السابق عن المكون التركماني والقيادي في حزب الدعوة جاسم محمد البياتي في تصريح صحفي، إن “علاقة عبد المهدي بالقوى الكردية وعائلة مسعود بارزاني أمر يثير المخاوف والقلق من ضياع مصير محافظة كركوك”، لافتا إلى إن “عبد المهدي لا يعير إي اهتمام للتحركات الكردية في كركوك الرامية لإعادة البيشمركة من جديد”.وأضاف أن “عبد المهدي يغض النظر عن خروق القوى الكردية من خلال عدم الالتزام بإعطاء أموال النفط، فضلا عن التزامه الصمت عن المؤامرة الكردية الأمريكية لإعادة البيشمركة لكركوك مجددا”، مبينا أن “إجراءات عبد المهدي لن تكون في المستوى المطلوب وقد يتنازل عن كركوك لصالح القوى الكردية”.وكشف المكون التركماني امس الاربعاء، عن مؤامرة يقودها مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة في العراق لإعادة البيشمركة لكركوك، فيما بين أن إعادة هذه القوة الى المحافظة ستكون بداية أزمة وفتنة جديدة بمباركة عبد المهدي. وفي السياق نفسه أفاد مصدر سياسي رفيع المستوى ،أن سر العلاقة بين عبد المهدي والعائلة البارزانية تتضمن منح الأول 15% من نفط الإقليم المهرب منذ ان  كان وزيرا للنفط .

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