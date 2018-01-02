جعفر:لايوجد أي تقدم في الحوار بين بغداد وأربيل

جعفر:لايوجد أي تقدم في الحوار بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد نائب مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، على تصريحات لأحد مستشاري الأخير بشأن الأزمة بين بغداد واربيل، مؤكدا عدم التوصل إلى حلول نهائية، فيما اشار إلى وجود مفاوضات مستمرة منذ نحو اسبوع بين الطرفين. وقال النائب جاسم محمد جعفر في تصريح  صحفي له اليوم: إن “هناك مفاوضات تجري منذ اسبوع بين بغداد واربيل بشأن القضايا العالقة وتبعات الاستفتاء الانفصالي”، مؤكدا أنه “لغاية الان المشكلة قائمة ولم يتم التوصل إلى حل”.وأضاف جعفر، أن “ما ذكره إحسان الشمري بهذا الصدد ليس دقيقا”، مشيرا إلى أن “الكرد سرعان ما ينقلبوا على الاتفاقات والحلول كما حصل في اوقات سابقة”.

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