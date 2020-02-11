جعفر: حكومة علاوي ستكون تحت سيطرة تحالفي سائرون والفتح

جعفر: حكومة علاوي ستكون تحت سيطرة تحالفي سائرون والفتح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، عن الجهات التي سوف تسيطر على حكومة محمد توفيق علاوي، المرتقبة.وقال جعفر، في حديث صحفي”، ان “هناك جهات، هي التي سوف تسيطر على حكومة توفيق علاوي، وهذه الجهات هي تحالفي الفتح و سائرون.

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