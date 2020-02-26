جعفر :حكومة علاوي لن تمر

جعفر :حكومة علاوي لن تمر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب السابق جاسم محمد جعفر, الأربعاء, ان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لايمكن تمريرها يوم غد الخميس وقد أصبحت من الماضي, مشيرا الى ان الاتصال الهاتفي بين بومبيو وعلاوي وضع شكوكا لدى اغلب القوى الشيعية مما أدى الى سحب دعمها له.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “كل المؤشرات تؤكد لنا بان حكومة محمد توفيق علاوي سوف لن تمرر يوم غد الخميس وقت أصبحت من الماضي”.وأضاف ان “سببين رئيسيين سيؤديان الى فشل تمرير الحكومة الأول الاعلان عن عدم منح الثقة من قبل اتحاد القوى والتحالف الكردستاني رسميا وقوى من الفتح ودولة القانون , اما السبب الرئيسي فيتلخص بشان الاتصال الهاتفي الذي اجراه وزير الخارجية الأمريكي بومبيو الذي ولد شكوكا لدى القوى السياسية الشيعية خاصة بعد ان رفض علاوي تضمين برنامجه الحكومي تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية”.وكان النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي استبعد في تصريح سابق ، تمرير حكومة علاوي غدا الخميس بسبب استمرار المحاصصة، مبينا أن كتل سياسية معينة ضمنت حصتها من الوزارات في حكومة علاوي. 

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