جعفر يستبعد دخول الأحزاب الكردية في قائمة واحدة بانتخابات كركوك القادمة

جعفر يستبعد دخول الأحزاب الكردية في قائمة واحدة بانتخابات كركوك القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب السابق والقيادي التركماني، جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، مشاركة الاحزاب الكردية بقائمة واحدة في الانتخابات المحلية المقبلة في محافظة كركوك، مبيناً ان الاحزاب مختلفة فيما بينها ومن الصعب جمعها في قائمة واحدة.وقال جعفر في تصريح  صحفي، ان “هناك تحدي كبير بين العرب والتركمان والكرد، وجميعهم يسعون لدخول احزابهم بقائمة واحدة من اجل ابراز من هم المكون الاكثر عدداً في كركوك بالانتخابات المحلية المقبلة”، مستبعدا “دخول الاكراد بقائمة واحدة للمشاركة بالانتخابات المحلية المقبلة في كركوك، خاصة ان هناك اختلاف كبير بين الاحزاب فيما يتعلق بالحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي، حيث ان الخلافات اكبر مما يتصور المتلقي”.واوضح ان “الحزبين الكرديين مختلفين بشأن محافظ كركوك، حيث يسعى الاتحاد الوطني ان يكون المحافظ من داخل الحزب، في حين يرفض الحزب الديمقراطي ان يكون المحافظ من داخل الحزب، ويشدد على ان يكون شخصية مستقلة توافق عليه المكونات الاخرى في كركوك”، لافتاً الى ان “الاحزاب الكردية لن تكون في قائمة واحدة، حيث ان الاحزاب الاخرى كالتغيير والجماعة الاسلامية لن تكون بنفس القائمة مع الحزبين المذكورين”.وبين جعفر، أن “الكرد سيحصلون على اكبر عدد من الاصوات في كركوك في حال تم الابقاء على الـ 100 الف التي اضيفت الى كركوك من المناطق التي هي خارج المحافظة، وفي حين تم حذف هذه الارقام فان العرب والتركمان سيكون لهم 65 % من الاصوات في كركوك”.

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