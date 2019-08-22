جعفر يطالب بتغيير مفوضية انتخابات كركوك لأنها عائدة لحزبي بارزاني وطالباني

جعفر يطالب بتغيير مفوضية انتخابات كركوك لأنها عائدة لحزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي، الخميس، الحزبين الحاكمين بإقليم كردستان (الديمقراطي والاتحاد) بالسيطرة على مفوضية الانتخابات بالمحافظة كركوك، فيما دعا الحكومة لاستبدال المفوضية كون بقاء موظفيها ستجعل من الانتخابات مزورة.وقال البياتي في تصريح  صحفي، إن “إجراء الانتخابات بكركوك مشترط باستبدال موظفي مفوضية الانتخابات بالمحافظة كونهم خاضعين لسيطرة الأحزاب الكردية بإقليم كردستان”، لافتا إلى أن “بقاء تلك الموظفين سيجعل من الانتخابات غير نزيهة وسيتم تزويرها لصالح القوى الكردية”.وأضاف أن “المكون التركماني اشترط أيضا بعدم ضم ثلاثة أقضية ضمن احتساب تعداد عام 1957 كونه يجعل من كركوك تابعة لإقليم كردستان”.ودعا البياتي الحكومة إلى “الإسراع في استبدال موظفي المفوضية والإشراف المباشر على الانتخابات بكركوك لعدم جر المحافظة إلى فوضى سياسية جديدة”. 

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