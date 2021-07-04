جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة يوم الخميس المقبل

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مدير كهرباء الشمال:تدمير 70 برجا لنقل الكهرباء من قبل الحشد الشعبي
وزيرة التجارة المصرية في زيارة رسمية للعراق لتعزيز التعاون
الكاظمي:لن “أسمح” لأمريكا باستهداف إيران من الأراضي العراقية
النزاهة النيابية تطالب البنك المركزي بالكشف عن أسماء المصارف العائدة للسياسيين
حزب بارزاني:حزب الـpkk يجند الأطفال من أجل إدخالهم في حروبهم العبثية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
مدير كهرباء الشمال:تدمير 70 برجا لنقل الكهرباء من قبل الحشد الشعبي
وزيرة التجارة المصرية في زيارة رسمية للعراق لتعزيز التعاون
النزاهة النيابية تطالب البنك المركزي بالكشف عن أسماء المصارف العائدة للسياسيين
بالوثيقة..دعوى قضائية ضد الكاظمي لفشله في توفير الخدمات للشعب
تصريح تحت “التبريد”..علاوي:نحتاج عدة أشهر لمعالجة الخلل في المنظومة الكهربائية
-
- رياضية
- تحقيقات
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
-
- متابعات خاصة
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN