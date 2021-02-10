جلسة للملتقى العراقي للثقافة والفنون بعنوان” المعماري والرسام”

جلسة للملتقى العراقي للثقافة والفنون بعنوان” المعماري والرسام”
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عمان/شبكة أخبار العراق- يستضيف الملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمان نخبة من المهندسين والأدباء وباقي الاختصاصات الاخرى لقراءة كتاب ” المعماري والرسام” للباحث العراقي المغترب “شاكر لعيبي” الذي يتطرق فيه إلى استلهام إرث الفن الإسلامي من أجل تأسيس وعي ثقافي وفني في موضوع العمارة ومعالجة الفن التشكيلي العربي الحديث ،ويأمل الملتقى من الحضور التقيد بارتداء الكمامات والتباعد ، وموعد القراءة سيكون بالساعة 1800 يوم 13/2 في منطقة جبل الحسين /شارع الرزاي بناية رقم /20 بالقرب من فندق توليدر وللاستفسار  الإتصال على الرقم 0779171197.

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