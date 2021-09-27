جلوبال الأمريكية:( 69.684 ) مليار دولار مديونية العراق الخارجية خلال عام 2021

جلوبال الأمريكية:( 69.684 ) مليار دولار مديونية العراق الخارجية خلال عام 2021
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مجلة جلوبال فاينانس الامريكية، الاثنين، عن حجم مديونية العراق الخارجية للعام الجاري.وقالت المجلة في جدولا لها لعام 2021 ، ان “مديونية العراق الخارجية خلال عام 2021 تبلغ 69.684 مليار دولار، منخفضا عن “عام 2020 التي بلغت فيه 81.153 مليار دولار”، مبينة أن “مديونية العراق لعام 2019 بلغت 47.705 مليار دولار وفي عام 2018 بلغت 50.018 مليار دولار”.واضافت ان “اكثر الدول العربية مديونية خلال عام 2021 كانت من السودان حيث بلغت مديونتها الخارجية 211.656 مليار دولار، تسبقها ارتيريا بمديونية بلغت 175.575 مليار دولار، والبحرين التي بلغت مديونيتها الخارجية 129.417 مليار دولار، ومن ثم مصر بمديونية تبلغ 92.858 مليار دولار، والاردن بمديونية 91.172 مليار دولار، فيما لم تسجل أي مديونية في لبنان لعام 2021 لعدم وجود إحصائية خلال هذا العام بعد ان بلغت مديونتها الخارجية لعام 2020 مبلغ 154.364 مليار دولار”.

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