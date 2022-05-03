جمال الضاري يتسلم درع الوطنية من وكالة شبكة أخبار العراق

جمال الضاري يتسلم درع الوطنية من وكالة شبكة أخبار العراق
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عمان/ شبكة أخبار العراق-هنأ رئيس تحرير وكالة شبكة أخبار العراق ضياء الكواز،الأثنين، رئيس المشروع العربي جمال الضاري بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنى له دوام الموفقية والتقدم في تحقيق مشروعه الوطني لخدمة العراق ، ومنح الكواز الضاري درع الوطنية بأسم الوكالة تقديراً لمواقفه الوطنية الشجاعة في مسعاه السياسي نحو تعزيز سيادة البلد ونبذ التطرف والإرهاب وتحقيق  الاستقرار والسلم الأهلي .

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