جمال الضاري: نينوى وإعادة الحياة الطبيعية إليها في أسرع وقت.

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- شبكة اخبار العراق :نينوى ؛دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ #جمال_الضاري إلى تسخير جهد الدولة لإعمار محافظة #نينوى وإعادة الحياة الطبيعية إليها في أسرع وقت.
مضيفا خلال كلمة له في تجمع ضم أكثر من 200 شخصية سياسية وأكاديمية واجتماعية وعشائرية ودينية في نينوى ان #الموصل تعرضت لغبن فادح وتم إهمال اهميتها البالغة للأمن القومي والاقتصادي والتاريخي للعراق، مؤكدا ضرورة فتح #مقبرة_الخسفة وإخراج جثث الشهداء وإنصاف عوائلهم، وإعادة النظر بملفات المعتقلين والإفراج عن الأبرياء الذين غيبوا في السجون اثناء العمليات العسكرية.
وشدد الشيخ جمال #الضاري على أهمية عقد مصالحة مجتمعية حقيقية بين الأهالي في #سنجار وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وإبعاد كل ما من شأنه المساس بامن واستقرار #العراق مجددا التذكير بضرورة إنجاز #مطار_الموصل الذي سيكون قناة اساسية في خطوات التنمية والتطوير وفرص العمل الكبيرة ومواصلة إعمار المحافظة التي تعرضت لدمار واسع، داعيا في الوقت ذاته لدعم ملف الزراعة والمزارعين وحماية هذا الشريان المغذي للسلة الغذائية الوطنية، وان لا يكون الانسداد السياسي عائقا ومبررا لعملية تاخير الإعمار وتقديم الخدمات في الموصل وباقي المُدن العراقية.
#المشروع_الوطني_العراقي
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