جمال مولود رئيسا مؤقتا لمجلس كركوك

جمال مولود رئيسا مؤقتا لمجلس كركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-كشفت مصادر محلية مطلعة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، عن تحديد أكبر اعضاء مجلس محافظة كركوك سناً، ليحل محل ريبوار طالباني كرئيس لمجلس المحافظة.وبينت المصادر ، ان كتابا صادرا عن هيئة التنسيق بين المحافظات وصل الى المجلس، يشير الى اختيار جمال مولود، أكبر اعضاء مجلس كركوك سناً، كرئيس لمجلس المحافظة، خلفا لريبوار طالباني.يشار الى ان جمال مولود، عضو في مجلس محافظة كركوك، عن قائمة التآخي.

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