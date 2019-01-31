جمال مولود رئيسا مؤقتا لمجلس كركوك

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أول انجاز لوزير التعليم..افتتاح جامعتي الزهراء وأمير كبير الإيرانيتين في بغداد وفرض تعليم اللغة الفارسية!
حزب طالباني:استمرار تهريب نفط القيارة من قبل مليشيات الحشد وشخصيات نافذة في أربيل
تحالف الإصلاح:جمعنا تواقيع نيابية لإلغاء مكاتب المفتشين
الإسلامي الكردستاني يفضل خيار المعارضة
النزاهة النيابية تطالب القضاء بمنع سفر وزير العدل السابق بتهمة الفساد
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حزب طالباني:استمرار تهريب نفط القيارة من قبل مليشيات الحشد وشخصيات نافذة في أربيل
التخطيط النيابية تدعو الحشد إلى حفر الخنادق للاستفادة من السيول الايرانية لانعاش الاهوار
الكويت تطالب العراق بإعفائها من الرسوم الجمركية أسوة بإيران
الطاقة النيابية:تهريب النفط العراقي بقيادة مسؤولين كبار في الحكومة
نائب يطالب باستضافة وزير النفط حول الاتفاق النفطي بين العراق والأردن
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بعد زيادة حصته في موازنة 2019..حزب بارزاني: الجيش العراقي والحشد قوات “احتلال”!
تقرير:مكافحة الفساد يعني إسقاط النظام السياسي في العراق
تولي (عبطان) لأمانة بغداد جريمة سياسية..#بغداد للبغداديين
حكومة الإقليم “سعيدة”بمقترح عبد المهدي بدفع 453 مليار دينار إليها شهرياً
قصات الشعر..ميزة نواب الدورة البرلمانية الرابعة
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