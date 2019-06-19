جماهير نادي الطلبة تطالب بتغيير الهيئة الإدارية للنادي

جماهير نادي الطلبة تطالب بتغيير الهيئة الإدارية للنادي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خرجت جماهير نادي الطلبة، صباح اليوم، في تظاهرة حاشدة امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمطالبة الوزير قصي السهيل بالتدخل وتغيير واقالة الهيئة الادارية برئاسة علاء كاظم.وقال احمد حسين احد المتظاهرين في تصريح  صحفي، إن “جماهير النادي سئمت من وضع الفريق في المواسم الاخيرة، خاصة بعد تراجع النتائج بشكل مخيف”.من جانبه اشار المشجع علي سوادي، إلى أن “الجماهير لن تتناز ل هذه المرة، فنحن مصممون على التغيير ونطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بالتدخل لتخليصنا من الادارة الحالية”.وبدوره اوضح المشجع، امير العتابي، أن “حال الطلبة لا يسر عدو ولا صديق، انظر الى الاندية الجماهيرية الاخرى كيف حافظت على مستوياتها وتنافس على اللقب في كل موسم، لكن الطلبة تراجع بسبب هذه الادارة”.يذكر أن الطلبة يحتل المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

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