جمهورية الصبيان

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الطاقة الأمريكية تعلن عن توريد أكثر من (113) مليون برميل نفط من العراق خلال 2022
السوداني وبن سلمان يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
تحالف الفتح يدعو حكومته الإطارية باستخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا بشأن أزمة المياه
وزارة الصناعة توقع عقدا مع شركة “زودياك” التركية لإنشاء معملاً جديداً لإنتاج السمنت في الموصل
“سومو”:الشركات النفطية الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
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- اذاعة INN