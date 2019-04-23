جميلة العبيدي ترشح نفسها لمحافظ نينوى

جميلة العبيدي ترشح نفسها لمحافظ نينوى
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الموصل/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو ائتلاف النصر في محافظة نينوى جميلة العبيدي، اليوم الثلاثاء، عن ترشيح نفسها الى منصب المحافظ، بعد اقالة نوفل العاكوب من منصبه من قبل مجلس النواب العراقي.وقالت العبيدي، في حديث صحفي، انه “بعد فتح باب الترشيح لمنصب محافظ نينوى، قدمت بشكل رسمي ترشيحي لهذا المنصب، لما املكه من خبرة ادارية، اكتسبتها خلال تمثيلي لاهالي الموصل في مجلس النواب، لدورتين”.وأضافت “انني المرأة الوحيدة، التي رشحت لهذا المنصب، خصوصا ان هناك أكثر من 16 رجلا رشح نفسه من كتل سياسية مختلفة، ومستقلين”.وكان مجلس النواب صوّت في (24-آذار-2019) على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.يذكر ان مسرور البارزاني يرفض القاء القبض على العاكوب المقييم مع عائلته في أربيل.

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