جنون تحالف الفتح بسبب تكليف الزرفي

جنون تحالف الفتح بسبب تكليف الزرفي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية تعطيل العملية السياسية والاقتصادية، متهما إياه بتكليف شخصية شعبوية حائز على الجنسية المزدوجة وهو أحد اذرع الادارة الامريكية.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “حكومة الزرفي لن تبصر النور و قد تلقى نفس مصير حكومة المكلف علاوي التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان”.وأضاف أن تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الأكثر استفزازا ويحمل رسائل عدائية”، لافتا إلى أن “قوى الاغلبية داخل مجلس النواب ستسقط حكومة المكلف الذي يعد احد أذرع الإدارة الأمريكية”.وكان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي أكد، اليوم، أنه لن يمضي الا بتوافق جميع الأطراف والمكونات، مشيرا إلى أنه بدأ مشاوراته امس بخصوص تشكيل حكومته. 

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