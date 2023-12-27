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السوداني يؤكد على موقف العراق الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية
جهاز مكافحة الإرهاب:مقتل وإلقاء القبض على (186) إرهابيا في عام 2023
نائب إطاري:أكثر من (180) ألف صوت للأحزاب السنّية في ديالى وأحزاب الإطار ثانياً
ارتفاع في أسعار صرف الدولار لليوم الثاني
الإعلام الأمني:العثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي في صحراء الانبار
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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القوات الأمريكية تقصف مواقع لميليشيا الحشد في بابل وواسط ردا على قصفها لقواتهم في أربيل
نائب:قيادة الإطار تبلغ النائب(عامر العامري)بإشغال منصب محافظ البصرة
المالية النيابية:أموال بيع النفط العراقي لدى البنك الفدرالي والأخير يتحكم بحركة الدولار
الإطار:تحقق مشروع الإمام خامئني من خلال ترأس تحالف أحزاب الحشد الحكومات المحلية
العراق وإيران يؤكدان على تعزيز وحدة الموقف السياسي والاقتصادي للبلدين
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