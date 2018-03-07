جهانغيري وظريف في بغداد لبحث التحالفات السياسية والانتخابات!

جهانغيري وظريف في بغداد لبحث التحالفات السياسية والانتخابات!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إلى العراق برفقة نائب الرئيس اسحاق جهانغيري في اطار زيارة رسمية تستغرق 3 ايام.ومن المقرر أن يلتقي جهانغيري، الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لبحث التطورات الاقليمية والدولية وسبل تطويرالعلاقات الثنائية.وبحسب وكالة “فارس”، يرافق جهانغيري في هذه الزيارة اضافة إلى ظريف ووزير الزراعة محمود حجتي ورئيسة منظمة المعايير نيرة بيروزبخت.يذكر أن وزير التجارة والصناعة والمناجم الايراني محمد شريعتمداري يزور العراق منذ الاثنين الماضي، والتقى عدد من المسؤولين العراقيين. هذ وذكر مصدر من التحالف الوطني اليوم الاربعاء ان وجود جهانغيري وظريف في بغداد هو لبحث التحالفات السياسية الشيعية وترشيح شخصية مقربة لايران بدلا من العبادي لعدم حسمه ملف انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

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