جهانغيري يثمن دور الحكومة في نجاح الزيارة الأربعينية
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النجف/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانغيري, الثلاثاء, ان نجاح زيارة الأربعين دليل على تمكن الحكومة العراقية من إدارة الملف الأمني والخدمي, مقدما شكره للشعب العراقي لحسن الضيافة.وقال جهانغيري في تصريح من النجف : انه”ليس هناك حكومة تستضيف هذا العدد المليوني من الزوار في برهة زمنية محددة “مؤكدا ان” الشعب العراقي يستضيف بأفضل صورة ممكنه الزوار دون ان تحدث اي مشكلة أمنية وهذا ما يدل علي اقتدار الحكومة العراقية ونحن نأمل في ان نشهد المزيد من النجاح للحكومة العراقية الجديدة”.وأضاف أن ” مناسبة الأربعين باتت اليوم رمزا مهما في العالم الإسلامي وان الملايين من عشاق الإمام الحسين يشاركون في هذه المراسم وهذه المسيرات العظيمة’.وأوضح ان “المناسبة تحمل رسائل عديدة في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية “مشيرا إلى إن “مسيرات الأربعين باتت اليوم رمزا لاقتدار الامة الاسلامية خاصة الشعبين والحكومتين في ايران والعراق.واشار الي المشاركة الواسعة لابناء الشعب الإيراني في مسيرات الأربعين قائلا انه يشارك في مراسم العام أكثر من مليوني ايراني من عشاق الامام الحسين .وقال انه يشارك إلي جانب سائر المواطنين في هذه المراسم ليعبر عن شكره للعراق حكومة وشعبا لاستضافة زوار الامام الحسين .