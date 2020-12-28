جوتيريس يدعو دول العالم للاستعداد للأوبئة القادمة

جوتيريس يدعو دول العالم للاستعداد للأوبئة القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الاثنين، دول العالم للاستعداد للأوبئة القادمة، مؤكدا على الحاجة إلى تعلم الدروس من جائحة كوفيد-19.وكشف جوتيريس، برسالة له في الاحتفال الأول باليوم الدولي للتأهب للأوبئة، عن “الحاجة إلى أنظمة صحية قوية وحماية اجتماعية، ودعم المجتمعات على الخطوط الأمامية، والتعاون الفنى للبلدان في مواجهة أي جائحة او كارثة.واكد، أن “التضامن والتنسيق أمران حاسمان داخل البلدان وفيما بينها ايضا”، مضيفا، انه “لا أحد فى مأمن ما لم نتمتع جميعًا بأمان”.واشار الامين العام, إلى أنه “علينا تكريم المهنيين الطبيين والعاملين فى الخطوط الأمامية والعاملين الأساسيين على مستوى العالم “لالتزامهم الرائع” فى مواجهة جائحة فيروس كورونا”.وقال جوتيريس، انه “بينما نتعافى من الوباء، دعونا نعقد العزم على بناء قدراتنا الوقائية حتى نكون مستعدين عندما يواجه العالم التفشي التالي”.من جانبه، شدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على أهمية “نهج الصحة الواحدة الذي يدمج صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات، فضلًا عن العوامل البيئية”.واضاف، أن “هذا الامر  يزداد أهمية بالنظر إلى أن 75 % من الأمراض البشرية المعدية الجديدة والناشئة هي حيوانية المصدر، وتسببها الجراثيم التى تنتشر بين الحيوانات والبشر”.وحث رئيس منظمة الصحة العالمية، البلدان على الاستثمار فى قدرات التأهب للوقاية من حالات الطوارئ واكتشافها والتخفيف من حدتها. 

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