جوتيريش يدعو إلى عدم عودة القتال في غزة

جوتيريش يدعو إلى عدم عودة القتال في غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ،اليوم الثلاثاء، حركة (حماس) مواصلة إطلاق سراح الرهائن وفقا لما هو مخطط له، وذلك بعد يوم من إعلان الحركة أنها ستوقف تحرير الرهائن.وقال في بيان “يتعين أن نتجنب بأي ثمن عودة الأعمال القتالية في غزة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مأساة هائلة”.

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