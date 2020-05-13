جودت تحذر الكاظمي من الوعود الزائفة

جودت تحذر الكاظمي من الوعود الزائفة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت النائبة ندى شاكر جودت، الأربعاء، حكومة مصطفى الكاظمي من تكرار سيناريو رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتعاملها مع المواطنين من خلال وعود مساعدة الفقراء كشف زيفها فيما بعد .وقالت جودت في حديث صحفي، إن “المواطنين أيام الحظر الشامل لم يحصلوا من حكومة عبد المهدي السابقة سوى حبر على ورق فيما يتعلق باطلاق مفردات البطاقة اضافة الى المنحة المالية الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة “.وأضافت، أن “هناك قضايا وفساد حقيقية وسوء إدارة من قبل الحكومة السابقة”، مشددة على “ضرورة عدم تكرار أخطاء تلك الحكومة في مساعدة العوائل الفقيرة جراء الحظر الوقائي عن طريق اطلاق الوعود فقط”.وأشارت إلى ان “حكومة عادل عبد المهدي لم تستجب لدعوات ومناشدات أعضاء مجلس النواب في ما يتعلق بصرف الحصة التموينية وكذلك منحة الطوارئ الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”. 

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