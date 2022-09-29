جوندوجان لايزال على رادار برشلونة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يثير نجم ألماني يلعب في الدوري الإنجليزي، اهتمام برشلونة، خصوصا وأن عقده مع فريقه ينتهي العام المقبل.ويتعلق الأمر بنجم مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان، الذي لا يزال على رادار برشلونة، رغم مرور عدة أعوام على مفاوضات سابقة بين الطرفين، كما كشف خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو.وأكد رومانو أن لاعب الوسط الألماني البالغ من العمر 31 عاما هو مرشح برشلونة للانضمام إلى الفريق بالموسم المقبل، خصوصا وأن عقده مع سيتي ينتهي في صيف 2023.اهتمام الفريق الكتالوني باللاعب الألماني ليس جديدا. فقد سبق لجوندوجان أن أكد في عام 2018 إجراء مفاوضات مع برشلونة والذي وصفه ب”النادي المرغوب”. لكن لم تسفر تلك المفاوضات عن انتقاله إلى كامب نو.وبما أن عقد جوندوجان مع سيتي ينتهي العام المقبل، يمكنه ترك فريقه في صفقة انتقال مجانية. لكن مدرب مانشستر سيتي جوارديولا لايزال يعتمد على جوندوجان هذا الموسم، ولهذا قد يرغب بتمديد عقده.