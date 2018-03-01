جونسون:التقارب بين بغداد والرياض سيساعد على استقرار العراق

جونسون:التقارب بين بغداد والرياض سيساعد على استقرار العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الخميس، نأن التقارب الأخير بين بغداد والرياض سيساعد على استقرار العراق عقب هزيمة تنظيم “داعش” الإجرامي، فيما اقر بوجود خلافات بين بلاده والسعودية.وقال جونسون في مقال نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية اليوم، إن “الملك سلمان اتخذ قرارا بعيد النظر لانتهاج سياسة تقارب مع الحكومة التي يرأسها سياسيو الشيعة  في العراق، وهي عملية من شأنها أن تساعد في استقرار العراق في أعقاب هزيمة داعش”.واقر جونسون بوجود خلافات بين بريطانيا والسعودية قائلا “لن أقلِّل من اختلافات بريطانيا مع المملكة، فأنا أريد من السعودية أن تفعل المزيد لحماية حقوق الإنسان”، معتبرا أنه “لا نستطيع إيصال هذه الرسائل أو تسوية الاختلافات بيننا ما لم نجتمع مع قادة المملكة”.ولفت الوزير البريطاني إلى أن “سياستنا الخارجية قائمة على المحافظة على سلامة الشعب البريطاني وازدهاره، مع التمسك في الوقت ذاته بقيمنا بوصفها قوة لخير وصلاح الجميع”. 

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