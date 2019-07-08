جونسون:بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر تشرين الأول القادم

جونسون:بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر تشرين الأول القادم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المرشح الأوفر حظا لتسلم رئاسة حزب المحافظين البريطاني، خلفا لتيريزا ماي، بوريس جونسون، إنه لا يخادع عندما يقول بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول المقبل دون اتفاق.ونقلت صحيفة صنداي تلغراف أمس الاحد عن جونسون قوله: نحن إلى حد كبير كنا مستعدين لمغادرة الاتحاد الأوروبي في آذار  الماضي، وسنكون جاهزين بحلول 31 تشرين الأول، ومن المهم للغاية أن يرى شركاؤنا هذا».وأضاف:أولئك الذين لا يقبلون بفكرة «بريكست صعب» من الاتحاد الأوروبي، هم في الواقع لا يريدون أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.

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