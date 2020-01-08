جونسون:نعمل من أجل انهاء الأزمة ودعم العراق

جونسون:نعمل من أجل انهاء الأزمة ودعم العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء (8 كانون الثاني 2019) ان حكومته تعمل مع الأمريكيين والعراقيين من أجل إنهاء الأزمة في المنطقة.وذكر جونسون، خلال جلسة للبرلمان البريطاني: “نقوم بما وسعنا للدفاع عن مصالحنا في المنطقة ونحن على أتم استعداد””، مضيفا “سنعمل مع الأمريكيين والعراقيين من أجل إنهاء الأزمة في المنطقة”.واردف: “اتمنى أن نبذل كل ما بوسعنا لدعم امن وسلامة العراق”، لافتا الى أنه “ليس من شأن بريطانيا تحديد مشروعية الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت سليماني”.وشدد على أنه “من قبيل الوهم القول بأننا لن نعارض (دونالد) ترمب لأننا نريد اتفاقا تجاريا مع أميركا”.

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