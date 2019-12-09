جونسون يتعهد بالحد من الهجرة إذا فاز في الانتخابات العامة المبكرة

جونسون يتعهد بالحد من الهجرة إذا فاز في الانتخابات العامة المبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالحد من الهجرة إذا فاز في الانتخابات العامة المبكرة المقررة يوم الخميس القادم.وقال جونسون لشبكة سكاي نيوز الاخبارية البريطانية اليوم “ستنخفض أعداد الهجرة لأننا سنتمكن من التحكم في المنظومة بتلك الطريقة. مضيفاً بأن “الشيء الذي لا أعتقد أنه صائب هو اتخاذ نهج غير منضبط وغير محدود تجاه ذلك الأمر”.وتعهد جونسون باتباع نهج يستند إلى النقاط للسيطرة على الهجرة. 

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