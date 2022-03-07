جونسون يتعهد بتقديم أسلحة دفاعية لأوكرانيا

جونسون يتعهد بتقديم أسلحة دفاعية لأوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالعمل مع الشركاء لتزويد أوكرانيا بمزيد من المعدات الدفاعية.وحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، اليوم، أكد جونسون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقوف الشعب البريطاني مع نظيره الأوكراني. وقال البيان أن الزعيمين ناقشا خطة العمل الدولية المكونة من 6 نقاط، التي سيتقدم بها جونسون بهدف ما اسمته “إفشال الغزو الروسي”.

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