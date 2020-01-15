جونسون يدعو إلى إجراء تغييرات في الإتفاق النووي مع إيران لتلبية المطالب الأمريكية

جونسون يدعو إلى إجراء تغييرات في الإتفاق النووي مع إيران لتلبية المطالب الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إلى إجراء تغييرات في الاتفاق النووي مع إيران، بحيث يلبي مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأوضح جونسون في تصريح لشبكة «بي بي سي» البريطانية، أن ترامب ينظر إلى الاتفاقية الحالية على أنها معلولة. وفي أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.وفي 5 كانون الثاني الجاري، أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي على خلفية مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق.وذكرت الحكومة الإيرانية، في بيان، أنها علقت جميع تعهداتها ضمن الاتفاق النووي، ولن تلتزم بها من الآن فصاعدا، مؤكدة أن «طهران لن تلتزم بالتعهدات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزينه والبحث والتطوير». غير أنها أكدت مواصلة طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستعدادها للعودة للاتفاق في حالة رفع العقوبات وتأمين مصالحها في إطار الاتفاق.

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