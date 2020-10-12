جونغ أون:ما زلت أفتقر للجهد والإخلاص لتلبية حاجات شعبي

جونغ أون:ما زلت أفتقر للجهد والإخلاص لتلبية حاجات شعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بكى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أثناء حديثه عن الصعوبات، التي مرت بها البلاد، على التوقف قليلاً عن الكلام وخلع نظاراته، وسط حشد من الناس.وقال جونغ أون، في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لـ»حزب العمال الحاكم»، إن الصعوبات التي تواجهها البلاد، كما أعلن أن بلاده سجلت «صفر» إصابات بفيروس كورونا، متمنياً الصحة للكوريين.وأعرب كيم، عن أسفه للجنود الذين اضطروا للعمل في مشاريع إعادة الإعمار، بعد أضرار أعاصير وفيضانات شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.وبيّن أن الشعب الكوري، وضع فيه «ثقة بحجم السماء واتساع البحر، غير أنني لم أستجب لها بالشكل الصحيح، وليس لدي عذر في ذلك».وتابع: «على الرغم من أنني توليت العمل الجبار للقائد العظيم كيم إيل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل وتحملت المسؤولية الجسيمة لحكم البلاد، إلا أنني ما زلت أفتقر للجهد والإخلاص، لذلك لا يزال مواطنونا يعانون تحت وطأة مصاعب الحياة اليومية».

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