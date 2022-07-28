جونغ أون يأمر جيشه بالاستعداد للحرب النووية

جونغ أون يأمر جيشه بالاستعداد للحرب النووية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون،الخميس،جيشه بالتأهب بما يتيح له نشر قوات ردع الحرب النووية على الفور.وقال زعيم البلاد الشيوعية المعزولة، إن بلده مستعد لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة، فيما تعثرت جهود التقارب بين البلدين.وأضافت وكالة الانباء الكورية الرسمية، أن كيم أنذر حكومة رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول وجيشه بالإبادة إذا أقدموا على أي محاولات “خطيرة”.وأجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات لديها، وهناك مخاوف من أنها ربما تستعد لاختبار سلاح نووي لأول مرة منذ عام 2017.

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