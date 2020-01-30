جيفري:سيكون لقوات حلف الناتو دوراً كبيرا ًفي العراق

جيفري:سيكون لقوات حلف الناتو دوراً كبيرا ًفي العراق
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الخميس، إن بلاده تؤيد قيام حلف شمال الأطلسي “ناتو”، بدور في العراق وسوريا.وذكر جيفري، في تصريح صحفي، “نتطلع إلى محادثات موسعة مع العراق في المستقبل القريب بشأن الوجود العسكري”.وأشار الى أن “الولايات المتحدة تؤيد إمكانية قيام الناتو بدور في سوريا والعراق”.وكان القيادي الثاني في التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش، حذر الخميس (23 كانون الثاني 2020)، من عودة تنظيم داعش الى العراق في حال انسحاب القوات الامريكية من البلاد.وقال الجنرال غرينكيويتش خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، إن “تنظيم داعش ما زال بالتأكيد يشكل خطرا”، محذرا بأن “لديه القدرة على الظهور مجددا، إن أزلنا الضغط عنه لوقت طويل”.وأوضح أنه “لا يرى تهديدا باستعادة التنظيم قوته بشكل آني”، مضيفا “كلما أزلنا الضغط عنه لوقت أطول، ازداد هذا الخطر”.وأشار الجنرال غرينكويتش إلى أن “التنظيم كشف عن ضعفه الهيكلي من خلال عجزه عن استغلال التظاهرات الجارية في العراق منذ أكتوبر، للمطالبة بإصلاحات سياسية”.وأضاف، أن “المشاركين في التحالف الدولي قاموا، خلال الأشهر الماضية، بتقييم وضع التنظيم بعدما خسر في مارس أراضي سيطرته في أجزاء من سوريا والعراق، إثر معارك مع القوات المدعومة من التحالف، استمرت سنوات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *