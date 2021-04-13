حاتمي: استقرار العراق بطرد القوات الأمريكية !!

حاتمي: استقرار العراق بطرد القوات الأمريكية !!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، الثلاثاء (12 نيسان 2021)، استعداد بلاده لتعزيز التعاون التعاون الدفاعي مع العراق.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن حاتمي أكد خلال استقبال القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ان ايران مستعدة لتعزيز التعاون الدفاعي مع العراق”.وأشار حاتمي الى “القواسم المشتركة والاواصر المتينة على الصعد الثقافية والتاريخية والدينية بين الشعبين الايراني والعراقي”، مؤكدا على “الدعم الشامل للسيادة ووحدة الاراضي والاستقرار والامن في العراق”.ولفت الى “ارتكاب أمريكا الجريمة والاعتداء الارهابي في قتل قائدين بطلين للشعبين الايراني والعراقي اللواء قاسم سليماني وابومهدي المهندس عادّا طرد الارهابيين الاميركيين من العراق حق مشروع لشعبه”.وصف وزير الدفاع الإيراني، “انسحاب القوات الأمريكية من العراق ضمن قرار برلمان هذا البلد يدعم تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة”.واعتبر أن “تطوير التعاون الدفاعي والامني بين البلدين عنصرا مهما في ترسيخ الجوانب الاستراتيجية لهذه العلاقات وفق مصالح شعبيهما”.وأكد ان “الشعب الايراني وقواته المسلحة على استعداد لدعم اشقائهم العراقيين في مرحلة إعادة الاعمار وتنمية التعاون الدفاعي كما وقفا الى جانب الشعب العراقي وقواته المسلحة في مرحلة مكافحة داعش”.

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