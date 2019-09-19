حارس مرمى الزوراء يعود من جديد

حارس مرمى الزوراء يعود من جديد
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اقترب حارس مرمى نادي الزوراء، جلال حسن، من العودة الى الملاعب من جديد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة السابقة.وقال الناطق باسم إدارة النادي عبد الرحمن رشيد في حديث صحفي، إن “الحارس جلال حسن بدأ في مرحلة التأهيل من اجل العودة الى الملاعب مجددا”.وأوضح أن “مدرب حراس المرمى للنادي، جليل زيدان، كثف من الوحدات التدريبية للحارس كي يعود الى الملاعب في اقرب وقت ممكن”.يذكر ان حسن، تعرض للإصابة خلال تدريبات المنتخب الوطني لمباراة البحرين في تصفيات كأس العالم 2022.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *