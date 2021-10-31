حداد:إتفاق بين الحزبين اليكتي والبارتي على عدم تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح

حداد:إتفاق بين الحزبين اليكتي والبارتي على عدم تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع  القيادي في حزب بارزاني النائب الثاني لرئيس البرلمان المنحل بشير حداد، اليوم الاحد، اختيار الأحزاب الكردية اختيار شخصية أخرى لرئاسة الجمهورية غير برهم صالح بنسبة 80% وعدم تجديد الولاية له.وقال حداد في لقاء متلفز ، ان “موقع رئيس الجمهورية بروتكولي الا ان برهم صالح استطاع ان يعطيه حيوية”.واستبعد حداد “تجديد الولاية الثانية بمنصب رئيس الجمهورية لبرهم صالح”، مبينا ان “اتفاق الحزبين اليكتي والبارتي على استبدال برهم صالح لمنصب الرئاسة بنسبة 80%”.

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