حديث رياضي عن انتقال مجموعة من اللاعبين في مقدمتهم (ميسي وبنزيمة)

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كثُر الحديث في وسائل الإعلام حول الوجهات المستقبلية لمجموعة من اللاعبين، الذين قرر بعضهم الرحيل عن أنديتهم، فيما تسعى إدارات أندية أخرى جاهدةً للإبقاء عليهم.وخلال الشهرين المقبلين فإن الكثير من الأشياء قد تحدث، وقد تنجح جميع الأطراف في الوصول إلى اتفاق يطيل عمر اللاعبين مع تلك الأندية، وربما قد يحدث العكس.وهناك لاعبين تنتهي عقودهم يوم 30 يونيو/حزيران 2023، أبرزهم على الإطلاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.وصل متوسط الميدان الفرنسي إلى تشيلسي قادماً من ليستر سيتي، يوم 16 يوليو/تموز 2016، ويعيش حالياً شهوره الأخيرة مع “البلوز” بالنظر إلى العقد الذي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2023.وخلال مواسمه السبعة (بما فيها 2022-2023)، قاد كانتي تشيلسي للتتويج بستة ألقاب، أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز مرة وحيدة، ومثلها في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.وتبلغ القيمة السوقية للنجم الفرنسي 20 مليون يورو، وهو الذي لعب لتشيلسي 264 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 13 هدفاً، وقدم 15 تمريرة حاسمة، واللافت أنه لم يتلقَّ أي بطاقة حمراء طوال مسيرته مع الفريق اللندني.ثبّت لاعب خط الوسط الإسباني أقدامه مع الفريق الأول بنادي برشلونة منذ صيف عام 2008، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أحد من انتزاع مكانه في المستطيل الأخضر مع “البلوغرانا”.ولم يواجه الطرفان (الإدارة واللاعب) أي مشكلة في تمديد التعاقد لفترة أخرى، كلما اقترب ذلك، لكن الوضع مختلف الآن لكثير من الاعتبارات، أهمها الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، بالإضافة إلى سن اللاعب (34).وما زال مستقبل بوسكيتس مجهولاً، سواء بالتمديد أو الانتقال إلى فريق جديد، وكل ذلك سيتضح في الصيف المقبل، علماً أن قيمته السوقية 5 ملايين يورو.ودافع بوسكيتس عن قميص برشلونة في 714 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالها 18 هدفاً، وصنع 44 تمريرة حاسمة، وتُوج مع الفريق بـ31 لقباً، منها ثلاثة بدوري الأبطال، ومثلها في كأس العالم للأندية، وثمانية بالدوري الإسباني.قبل أيام فجّرت صحيفة “اليوم” السعودية مفاجأةً مدوية، بتأكيدها أن بنزيمة يستعد لتوديع ريال مدريد، من أجل الانضمام إلى اتحاد جدة في الموسم المقبل، حتى صيف عام 2025، لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أكد أن بنزيمة وزميليه مودريتش وكروس باقون مع “الميرنغي” في الموسم المقبل.وسيبقى الجدل يحيط بمستقبل بنزيمة، الذي تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، حتى نهاية الموسم الجاري، ثم سيتضح بعدها مصير الفرنسي المعتزل دولياً، أو ربما سيقطع فلورنتينيو بيريز، رئيس ريال مدريد، كل ذلك بالإعلان عن توقيع عقد جديد.ولعب بنزيمة مع ريال مدريد منذ وصوله إلى الفريق، في يوليو/تموز 2009، في جميع البطولات 636 مباراة، سجل فيها 348 هدفاً، بالإضافة إلى 164 تمريرة حاسمة.كما حصد مع “الميرنغي” 24 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية، و4 في الدوري الإسباني.بعد مسيرة أسطورية مع برشلونة، وجد ميسي نفسه مجبراً على الرحيل عن النادي، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي هزت أركانه.ودّع ميسي برشلونة باكياً، وانتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان، في أغسطس/آب 2021، في صفقة انتقال حر، واتفق على اللعب لفريق العاصمة الفرنسية لموسمين، مع إمكانية التمديد لثالث في حال موافقة اللاعب.ويقترب “البرغوث” من نهاية عقده مع باريس، ويُعد مستقبله الشغل الشاغل لوسائل الإعلام، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أجمع.وتلقَّى ميسي حتى اللحظة عرضاً وحيداً، وكان من باريس، في وقت يتحدث فيه الإعلام عن إمكانية عودته إلى برشلونة، أو الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما اللحاق بغريمه كريستيانو رونالدو، إلى السعودية.وارتدى ميسي، وقيمته السوقية 45 مليون يورو، قميص سان جيرمان في 68 مباراة بجميع البطولات، فأحرز 30 هدفاً، بالإضافة إلى 32 تمريرة حاسمة، متوجاً بلقبين هما الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.