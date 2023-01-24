حراك الانبار الشعبي:لاقيمة سياسية للحلبوسي مستقبلا

حراك الانبار الشعبي:لاقيمة سياسية للحلبوسي مستقبلا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الحراك  الشعبي في الانبار الشيخ ضاري الدليمي في تصريح صحفي له اليوم، إن “القوى السياسية في محافظة الانبار تتزاحم من اجل عقد مؤتمرات سياسية وشعبية لتسجيل كيانات سياسية جديدة لمنافسة الحلبوسي لرئاسة البرلمان”.  وأضاف الدليمي، أن “قضية بقاء الحلبوسي في رئاسة البرلمان محط شك بسبب اصرار القوى السنية على استبداله وسيتم مفاتحة القوى السياسية المختلفة بالقرار”. واشار الى ان “الخارطة السياسية السنية ستكون بعيدة عن تنصيب الحبلوسي باي منصب سيادي كونه تفرد وبطش بمنافسه خلال المرحلة الماضية وهذا لن يتكرر مطلقا”. ويستعد تحالف الانبار والذي يضم قيادات سنية بارزة لاستقبال الوفود السياسية من المحافظات المختلفة خلال الساعات المقبلة لعقد اجتماع موسع لبحث اليات ازاحة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من الرئاسة. 

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