حراك الجيل الجديد:تعطيل الانتخابات في الإقليم خوفا من خسارة حزبي بارزاني وطالباني

حراك الجيل الجديد:تعطيل الانتخابات في الإقليم خوفا من خسارة حزبي بارزاني وطالباني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الاثنين، أن عدم إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان يمثل تحديا واستهانة بالقانون.وقال جلبي في حديث صحفي :إن “الحزبين الديمقراطي والاتحاد متفقين فيما بينهم ولايريدون إجراء الانتخابات حفاظا على مصالحهم وأمتيازاتهم”.وأضاف أن “الحزبين شعروا بالمخاطر إزاء عدم حصولهم على الأصوات الكافية في انتخابات برلمان إقليم كردستان، وبالتالي لجأوا لتعطيل عملية إجراء الانتخابات ويريدون قانون مفصلا على مقاسهم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *