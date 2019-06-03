حراك الجيل الجديد يطالب عبد المهدي بفتح ملفات فساد القيادات الكردية

حراك الجيل الجديد يطالب عبد المهدي بفتح ملفات فساد القيادات الكردية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في كتلة الجيل الجديد، سوركت شمس الدين، الاثنين ، رئيس الوزراء والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بإحالة ملفات القيادات الكردية ممن تسلموا مناصب داخل الإقليم إلى المجلس للتحقيق بالفساد وهدر المال العام.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “عدد من قيادات الأحزاب الحاكمة في كردستان منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية ألان قد عبثوا  بأموال الشعب الكردي لصالح أحزابهم وعوائلهم”.وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي مطالب بتوجيه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالتحقيق بملفات كبار القادة الكرد كون فسادهم  جزء من فساد الآخرين”.وتابع أن “هناك ملفات كبيرة وخطيرة تخص الفساد معطلة بسبب هيمنة الأحزاب الحاكمة وعوائلهم في اقليم كردستان”. 

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