حراك نيابي تجاه قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وتركيا لعدم تزويد العراق بحصته العادلة من المياه

حراك نيابي تجاه قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وتركيا لعدم تزويد العراق بحصته العادلة من المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب علي الجمالي، اليوم الثلاثاء، عن تحرك نيابي تجاه استخدام الورقة الاقتصادية في المفاوضات المقبلة مع إيران وتركيا، فيما اكد ان الحكومة يجب ان تستثمر الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه انقرة  وكذلك طهران الان في اطلاق حصص العراق المائية. وقال الجمالي في حديث  صحفي، إنه “بالرغم من العديد من الخروقات التي تمضي بها تركيا خاصة تجاه العراق وإيران كذلك ، الا ان الحكومة مازالت تعتبرهما شريك أساسي بالتعاملات الاقتصادية”، مشيرا الى ان “البلد لا يمتلك غير سلاح الاقتصاد ضد تركيا  وإيران لانهاء الخروقات التي تمضي بها في العديد من الملفات”. وتابع، ان “الحكومة يجب ان تستثمر التردي الاقتصادي الذي تعاني منه انقرة وطهران الان في اطلاق حصص العراق المائية”.

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