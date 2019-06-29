حراك نيابي لإقالة وزير المالية

حراك نيابي لإقالة وزير المالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض محمد، السبت، عن حراك نيابي لإقالة وزير المالية فؤاد حسين نتيجة منح حكومة إقليم كردستان أموال الموازنة دون العودة للحكومة الاتحادية.وقال محمد في تصريح  صحفي، إن “عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يقودون حراكا نيابيا واسعا وجمع تواقيع لغرض استجواب وزير المالية وإقالته”، لافتا إلى إن “وزير المالية لم يلتزم بالبرنامج الحكومي، فضلا عن منح حكومة اربيل أموال الموازنة دون عودته للحكومة الاتحادية”.وأضاف أن “وزير المالية أرسل أموال الإقليم رغم عدم التزامهم بتسليم بغداد المستحقات المالية من صادرات النفط وهذا الأمر يعد مخالفة قانونية”، مبينا أن “حكومة الإقليم لم ترسل مستحقات النفط كون فؤاد حسين أرسل رواتب موظفيها ويسعى إلى أرسل المستحقات الأخرى”.وأكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منح حكومة إقليم كردستان امتيازات كبيرة لم تحصل عليها خلال الحكومات السابقة، فيما بينت أن جميع تلك الامتيازات أعطيت دون مقابل.واتهم تحالف الفتح ، في وقت سابق، وزير المالية فؤاد حسين بالوقوف وراء إثارة عودة قوات البيشمركة لمحافظة كركوك وسحب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من المحافظة للضغط على حكومة بغداد بالتنازل عن أموال النفط.

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