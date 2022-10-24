حراك نيابي لتخفيض سعر صرف الدولار

حراك نيابي لتخفيض سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عدد من النواب،اليوم الأثنين، رئاسة البرلمان بإدراج فقرة “تخفيض سعر صرف الدولار وإعادته تدريجياً لسعر الصرف السابق”، ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

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